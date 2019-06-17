استشهاد امرأة في الضالع

المصدر: الضالع - وكالات

استشهدت امرأة يمنية، وأصيبت أخرى، في قصف بقذائف الهاون شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على قرية شخب شمال غرب مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

وأوضح مصدر محلي أن الميليشيات قصفت بشكل عشوائي منازل المواطنين في قرية شخب، في إطار استهدافها اليومي للأحياء السكنية، مشيراً إلى أن قذيفة هاون سقطت في منزل المواطن اليمني «عبدالملك ناجي مثنى»، ما أدى إلى استشهاد امرأة وإصابة أخرى وتضرر المنزل بشكل كلي.

ولفت المصدر إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى جرائم الميليشيات اليومية التي تستهدف المدنيين، سواء بالقصف العشوائي أو القنص، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين في قعطبة وحجر والأزارق.