«التحالف»: حررنا 85% من اليمن وتدخلات إيران تعرقل الحل

المصدر: الرياض - د.ب.أ

أكد المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، أن العملية العسكرية في اليمن تهدف إلى وقف النفوذ الإيراني، وحفظ الأمن والاستقرار، خصوصاً أنها بدأت بسبب استيلاء ميليشيات الحوثي على مقدرات الدولة، وأسلحة الجيش اليمني.

وقال العقيد الركن تركي المالكي، خلال مؤتمر صحافي عقده الجمعة، لاستعراض آخر التطورات الخاصة بعمليات التحالف في اليمن، إن «عمليات التحالف نجحت في تحرير أكثر من 85% من الأراضي اليمنية، وإعادتها للحكومة الشرعية».

وأضافت: «بعد قيام ميليشيات الحوثي، التي هي مجرد أداة في أيدي النظام الإيراني والحرس الثوري، بتهديد الأوضاع في اليمن، كان لزاماً على دول الخليج القيام بعمليات عسكرية لإعادة الشرعية لأصحابها في اليمن، ولولا تدخلات إيران لانتهت العملية العسكرية».

وتابع‬‬ المتحدث، أن التحالف اهتم منذ بداية العملية العسكرية بالوضع الإنساني، والدعم السخي من دول التحالف يهدف للوقوف بجانب الشعب اليمني، وتخفيف المعاناة التي تتسبب فيها تلك الميليشيات.

وأوضح المالكي أن الدعم الإيراني لميليشيات الحوثي جعلها ترفض تقديم أي تنازلات للوصل لاتفاق سلمي ينهي معاناة اليمنيين، فتلك الميليشيات لديها صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار تحصل عليها من إيران عن طريق البحر.

وأشار المالكي إلى أن «بعض أسلحة ميليشيات الحوثي الإرهابية تحمل صور الرئيس السوري بشار الأسد، وتُهرّب من مقر (حزب الله) في جنوب لبنان».

وقال المالكي: «الحوثيون يمتلكون صواريخ من الحرس الثوري الإيراني، وأسلحة لم تكن بحوزة الجيش اليمني سابقاً».