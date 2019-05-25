اجتماع بحضرموت يناقش مستوى نجاح الخطة الأمنية في المحافظة

المصدر: المكلا ـ سبأنت

ترأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج البحسني، أمس اجتماعاً لقادة الوحدات العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية.

وجرى خلال اللقاء تقييم الأداء، ومناقشة مستوى الإنجاز، وجهود المؤسسة العسكرية إلى جانب المؤسسة الأمنية في إنجاح الخطة الأمنية لشهر رمضان، ومضاعفة الأداء والجاهزية والاستعداد للعشر الأواخر من شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وأعرب المحافظ عن التقدير لمستوى أداء الوحدات العسكرية خلال شهر رمضان على وجه الخصوص، ودورهم الفاعل في إنجاح الخطة الأمنية للشهر الفضيل.

ووجه المحافظ قائد المنطقة العسكرية الثانية، قادة الوحدات العسكرية بالإشراف المباشر على سير الأداء، وتنفيذ المهام، وتلمّس أحوال الجنود، ورفع روحهم المعنوية والجاهزية القتالية واليقظة في الوحدات العسكرية ومواقع المهام الموكلة إليهم.

من جهة أخرى، اطلع محافظ حضرموت، خلال لقائه أمس ممثل الأمم المتحدة لخدمة المشروعات، المهندس أحمد عبيد الميسري، على مشروعات البنك الدولي الحيوية التي اعتمد تمويلها البنك الدولي في المحافظة، والتي سيبدأ العمل فيها قريباً.