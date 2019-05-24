انتهاكات حوثية جديدة تتمثل في دورات طائفية لطلاب جامعة إب

المصدر: عن «العربية.نت»

نقلت وسائل إعلام يمنية، عن مصادر أكاديمية في جامعة إب، وسط اليمن، قولها إن ميليشيات الحوثي الإيرانية أجبرت طلاباً في الجامعة على حضور دورات طائفية بهدف إقناعهم بالمشاركة في «محارق الموت الحوثية»، وذلك ضمن مسلسل الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات بحق المدنيين في اليمن.

كما أجبرت ميليشيات الحوثي قيادة جامعة إب والجامعات الأهلية على دفع جبايات مالية جديدة تحت مسمى كسوة العيد لمقاتلي الميليشيات.

يذكر أنه قبل أسبوعين، ذكرت مصادر محلية في صنعاء أن ميليشيات الحوثي منعت توزيع مساعدات إغاثية رمضانية على المواطنين، مقدمة من منظمات دولية، مشترطة عليهم حضور دوراتها الثقافية لتوزيع المواد الغذائية.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن سكان محليين قولهم إن ميليشيات الحوثي في منطقة الحشيشية بمديرية شعوب، اشترطت لتوزيع سلال غذائية على المواطنين حضورهم دورات ثقافية خاصة.