تفكيك شبكة متفجرات حوثية في الحديدة

المصدر: الحديدة - وكالات

تمكنت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني من استخراج وتفكيك شبكة متفجرات تضم قذائف صاروخية وألغاماً وعبوات ناسفة شديدة الانفجار من مخلفات ميليشيات الحوثي، كانت قد زرعتها في دوار منظر التابع لمديرية الحوك جنوب الحديدة قبل تحريرها على يد ألوية العمالقة والقوات المشتركة.

وباشرت الفرق الهندسية عمليات الحفر وعثرت على قذائف صاروخية متفجرة كبيرة الحجم وكميات كبيرة ومتنوعة من العبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات وزودتها بأجهزة تحكم عن بُعد، وقامت الفرق الهندسية بتفكيك الصواريخ والعبوات المزروعة وأبطلت مفعولها وانتزعتها وتحفظت عليها.

وقال مصدر عسكري إن الفرق الهندسية عثرت على رأسي قذيفة صاروخية يزن الواحد منهما 500 كيلوغرام، وعثرت على خمس من العبوات الناسفة شديدة الانفجار تزن الواحدة منها 80 كيلوغراماً، بالإضافة إلى ألغام مختلفة الأحجام والأنواع، وكانت كفيلة عند انفجارها بإحداث دمار كبير يصل إلى مسافة تمتد لأكثر من كيلومتر.