وفاة مختطف في سجون الميليشيات

المصدر: صنعاء - وكالات

توفي مختطف يمني، جراء تعذيبه في سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية، بمديرية الدريهمي، غرب محافظة الحديدة، وذكرت مصادر متطابقة أن المواطن اليمني محمد يحيى فتيني المسعودي، تعرض لتعذيب شديد بعدما اختطفته الميليشيات في شهر أبريل الماضي، واقتادته إلى أحد سجونها.

وقالت مصادر إن علامات التعذيب كانت واضحة في أنحاء مختلفة من جسد المختطف، لافتة إلى أن الميليشيات ادعت أنه انتحر، وطالبت ذويه بدفنه على الفور.

وفي إطار الجرائم الحوثية المتواصلة ضد المدنيين، أقدمت الميليشيات على تصفية المواطن اليمني عبده قائد شعلان، بطريقة بشعة أمام أسرته، بعد اقتحام منزله بمديرية حزم العدين في محافظة إب.