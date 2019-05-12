تدشين مشروع توزيع السلال الغذائية في 6 محافظات يمنية

المصدر: عدن - وكالات

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروع توزيع السلال الغذائية، الذي تنفذه شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية YDN، بحضور وكيل محافظة شبوة، ويستهدف المشروع توزيع نحو 16 ألف سلة غذائية في ست محافظات يمنية، هي عدن وتعز ومأرب والجوف وشبوة والحديدة، على النازحين والمتضررين والفئات المحتاجة والأشد فقراً.

وفي فعالية التدشين، أكد وكيل محافظة شبوة، عبدالقوي لمروب، أهمية مثل هذه المشروعات الإنسانية والإغاثية في هذه الظروف الصعبة التي يمرّ بها اليمن، مثمناً لمركز الملك سلمان جهوده الإغاثية في مساعدة الشعب اليمني.

من جهته، أشار الأمين العام المساعد لشبكة النماء YDN، منير العامري، إلى أن هناك حزمة من المشروعات الإغاثية التي ينفذها مركز الملك سلمان بالتعاون مع الشبكة، خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، في جميع المحافظات اليمنية.