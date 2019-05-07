«الهجرة الدولية» تفتتح مكتباً في مأرب وتبحث الشراكة مع السلطة اليمنية

المصدر: مأرب ــ سبأنت

أشاد وكيل محافظة مأرب، الدكتور عبدربه مفتاح، بفتح منظمة الهجرة الدولية مكتباً لها بمأرب، لتكون أول منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة تتخذ هذه الخطوة.

وأكد مفتاح، خلال استقباله أمس مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية في المحافظة، آندرس هاجولاند، أن هذه الخطوة ستعزز إقامة شراكة قوية بين السلطة المحلية بالمحافظة والمنظمة في مجال العمل الإنساني، وتمكين المنظمة من تقديم تدخلات إنسانية أكثر جدوى واستجابة لاحتياجات النازحين والمهجرين.

وجرى خلال اللقاء بحث آلية عمل المكتب، والخدمات التي يمكن أن يقدمها للمستفيدين في المحافظة، أو المحافظات المجاورة، الذين يعانون التهميش من المكاتب الرسمية للمنظمات الأممية العاملة في المجال الإنساني، ومقرها العاصمة صنعاء، وتحت سيطرة وشروط الميليشيات الانقلابية.

كما جرى بحث آفاق الشراكة بين السلطة المحلية ومكتب الهجرة الدولية، في مجالات الأنشطة الإنسانية والعمل مع المكاتب الخدمية ذات العلاقة لتطوير بعض الخدمات التي تقدم للمواطنين والنازحين، بما يساعدها في مواجهة التحدي الكبير، الذي تواجهه في زيادة الضغط عليها بسبب استقبال موجات كبيرة من النازحين، واستمرارها إلى المحافظة.

وتطرق اللقاء إلى الأعباء الكبيرة التي تواجهها المحافظة، جراء العدد السكاني الكبير، وتدفق النازحين من مختلف محافظات الجمهورية في مجالات الحماية، والتعليم، والصحة، والإغاثة، والإسكان، والمياه، والكهرباء، والإصحاح البيئي، وغيرها من قطاعات الخدمات العامة.