الجيش اليمني يحرر مواقع عدة في جبهات عبس حجة وشمال الضالع

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم

سيطرت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالتحالف العربي، على مواقع جديدة في مديرية عبس بمحافظة حجة شمال غرب اليمن، فيما واصلت تقدمها في جبهات شمال وغرب الضالع، وأفشلت محاولات تقدم لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في الجوف وصنعاء والبيضاء، مع استمرار الخروقات والتصعيد العسكري من قبل الحوثي في جبهات الساحل الغربي لليمن.

وفي التفاصيل، تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودة بالتحالف العربي من السيطرة على مواقع جديدة في محافظة حجة شمال غرب اليمن، وفقاً لموقع الجيش اليمني، الذي أشار إلى أن قوات الجيش حررت قرى صبيا والعكاشية ومحطة الظهر، وقرية القائم في مديرية عبس غرب المحافظة.

وأسفرت المواجهات عن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وتدمير عربات وأسلحة عدة، فيما واصلت قوات الجيش توغلها في مديرية عبس وسط انهيار كبير ومتسارع في صفوف الميليشيات، التي فر عناصرها باتجاه مركز مديرية عبس، وفقاً لشهود عيان.

وفي الضالع، أكد ركن توجيه اللواء الرابع احتياط، المقدم نصر الرزاقي، في تصريح خاص لـ«الإمارات اليوم»، تمكن قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الجنوبية والحزام الأمني، ووحدات من قوات العمالقة من تحرير موقع الشبكة بمنطقة الجمايم المطلة على مناطق ريشان وقردح في جبهة قعطبة - مريس، مشيراً إلى أن معارك عنيفة شهدتها تلك المناطق بين القوات المشتركة والميليشيات، أدت إلى تدمير آليات ومصرع وإصابة عدد من عناصر الحوثي، قبل أن يتمكن الجيش من التقدم والسيطرة على موقع الشبكة الاستراتيجي.

وأوضح أن الميليشيات حاولت شن هجوم معاكس، في محاولة منها لاستعادة الموقع، إلا أن قوات الجيش كسرت الهجوم، وأجبرتها على التراجع نحو مواقعها السابقة، كما أفشلت قوات الجيش هجوماً للحوثيين على منطقة القهرة شمال شرق مريس، ونقلت المعارك إلى أسفل نقيل الشيم، الذي يشهد معارك عنيفة بين الجانبين.

من جهة أخرى، أفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، بأن «القوات الحكومية المسنودة بالمقاومة الشعبية، نجحت في استعادة السيطرة على مواقع عدة بمعسكر اللواء 912، الخاضع لسيطرة الميليشيات في منطقة الفاخر غرب مديرية قعطبة شمال الضالع».

وأكد أن قوات الجيش تمكنت من أسر 110 عناصر حوثية، بينهم قائد ميداني كبير، يدعى العميد يحيى الكبسي، وإلى جانبه قائد آخر.

وأشار إلى أن المواجهات، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية، وفرار عناصرهم باتجاهات مختلفة، فضلاً عن استعادة القوات خمسة عربات عسكرية ومدرعة وأسلحة وعتاد عسكري متنوع.

من جانبه، أكد محافظ الضالع، اللواء علي مقبل صالح، في تصريح صحافي، قرب استكمال التحرير في جبهات دمت وحمك ومريس وجبل العود، على أطراف محافظة الضالع، مشيراً إلى أن «الاختراقات التي حدثت في الأيام الماضية على تخوم محافظة الضالع، يجري التعامل معها بعيداً عن التهويل والتضخيم الإعلامي لحقيقة ما يجري».

وأوضح أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية، وبمشاركة مجتمعية واسعة، وبإسناد من تحالف دعم الشرعية دحرت فلول الميليشيات الانقلابية من معظم المواقع المعدودة التي اجتاحتها، وصنعت منها هالة إعلامية للتباهي والتغرير بأتباعها.

وفي البيضاء، تجددت المعارك بين المقاومة المحلية، مسنودة بوحدات من ألوية العمالقة اليمنية من جهة، وميليشيات الحوثي الإيرانية من جهة أخرى، في جبهات آل حميقان بمديرية الزاهر، وفقاً لمصادر محلية، أشارت إلى أن اشتباكات عنيفة تدور بين الجانبين في منطقتي الحبج وقربة، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

من جهة أخرى، تمكنت قوات الجيش من صد هجوم للميليشيات في جبهة ثرة بين البيضاء، ومحافظة أبين الجنوبية، وكبدتها خسائر وصفت بالفادحة.

وفي الحديدة، واصلت الميليشيات خروقها وقصفها لمواقع القوات اليمنية المشتركة والأحياء السكنية، وقامت بقصف شرق مديرية حيس بمختلف أنواع الأسلحة، بما فيها أسلحة القناصة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين، حيث طال القصف شارع الشهداء المكتظ بالسكان.

كما قصفت مواقع في مدينة الحديدة، واستهدفت منطقة 7 يوليو السكنية، وقرب فندق القمة، ما أدى إلى وقوع إصابات في أوساط المدنيين، وفقاً لشهود عيان، أكدوا أن الميليشيات قصفت تلك المناطق ومناطق حارة الضبياني، وباتجاه فندق الاتحاد بأكثر من 72 قذيفة متنوعة.

كما قصفت الميليشيات مواقع محيطة بمديرية الدريهمي بأكثر من 46 صاروخ كاتيوشا، و44 قذيفة هاون، و20 قذيفة كمندوز، ما أدى إلى تضرر عدد من المباني والمزارع التابعة لسكان قريتي الزعفران ومحل الشيخ، وقرية الشجن.

كما كثفت قصفها على مواقع قوات العمالقة اليمنية، في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب مدينة الحديدة، مستخدمة قذائف المدفعية والصواريخ والرشاشات المتوسطة، فيما تزامن تكثيف القصف والخروقات مع استمرار إرسالها لتعزيزات مسلحة بصورة شبه يومية إلى جبهات الساحل الغربي، كانت أكثفها باتجاه مديريتي حيس والتحيتا.

وفي نهم شمال شرق العاصمة صنعاء، تمكنت قوات الجيش اليمني، أمس، من صد هجوم للميليشيات باتجاه مواقع القتب والسفينة في جبهة نهم، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

كما صدت قوات الجيش هجمات للميليشيات في وادي شواق بمديرية الغيل بمحافظة الجوف، موقعة في صفوفها قتلى وجرحى، كما أفشلت محاولة تسلل لعناصر حوثية باتجاه معسكر السلان بالمديرية عينها.

وتفقد قائد المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش، اللواء الركن يحيى صلاح، جرحى الجيش من منتسبي المنطقة، والذين يتلقون العلاج في مصر.

وأشاد بالتضحيات الجسيمة للمقاتلين من الجرحى، الذين عبروا عن سرورهم بهذه الزيارة التي تدل على اهتمام القيادة بهم، مؤكدين استعدادهم للعودة إلى الجبهات فور تعافيهم من الإصابات، لقتال الميليشيات.