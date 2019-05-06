ميليشيات الحوثي تمنع صلاة التراويح في صنعاء

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

كشفت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي الإيرانية منعت المساجد من أداء صلاة التراويح في رمضان، مشيرة إلى أن قرار المنع شمل العديد من المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأضافت المصادر أن الميليشيات حذرت أئمة وخطباء المساجد من أداء صلاة التراويح في معظم مساجد العاصمة صنعاء، وسمحت في بعضها، لكن من دون استخدام الميكروفون، لافتة إلى أن الميليشيات كشفت عن عقوبات ستطال الأئمة المخالفين لهذه التوجيهات.

إلى ذلك، أكد سكان محليون في صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية، ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل جنوني، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وقال سكان لـ«الإمارات اليوم» إنهم شاهدوا الكثير من المساعدات الإغاثية المقدمة من المنظمات الدولية والأممية تباع في أسواق العاصمة صنعاء وبأسعار مرتفعة، مشيرين إلى أن بيع المساعدات الإغاثية تزامن مع رفض العشرات من المنظمات المحلية توزيع تلك المساعدات على المستفيدين المستحقين.