الجيش اليمني يتقدم في جبهات عبس حجة وكتاف صعدة وحمك الضالع

المصدر: صنعاء ــ الإمارات اليوم

حققت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالتحالف العربي، انتصارات نوعية في جبهة مديرية عبس بمحافظة حجة شمال غرب اليمن، وتمكنت أمس من تحرير مساحة 20 كم باتجاه مركز المديرية، وفيما تمكنت قوات الجيش من التقدم في جبهة حمك بالضالع، واقتربت من تحرير مركز مديرية كتاف بصعدة، واصلت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران انتهاكاتها في جبهات الساحل الغربي.

وتفصيلاً، تمكنت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالتحالف العربي، من السيطرة على مواقع جديدة بمديرية عبس بمحافظة حجة، منها قرى ووادي حبل الساحلي المحاذي لمرسى حبل، الذي يربط بين مديريتي ميدي وعبس، وفقاً لمصادر عسكرية في المنطقة العسكرية الخامسة، أكدت أن الجيش عمل على تأمين مساحة 20 كم باتجاه مركز مديرية عبس.

وأضافت المصادر أن منطقة حبل، التي تبلغ مساحتها 20 كيلومتراً مربعاً، تمت السيطرة عليها بشكل كامل في عملية مباغتة للجيش، استعاد خلالها عدداً من الأسلحة المتنوعة بعد هروب عناصر الحوثي.

ويأتي تقدم الجيش اليمني امتداداً لعملية بدأها مطلع الشهر الجاري باتجاه مديرية عبس، والتي تمت فيها السيطرة على قرية الطينة، وتمهّيد الطريق للسيطرة على وادي وقرية حبل ومرسى حبل الساحلي.

وفي الضالع وسط اليمن، أكد القيادي في جبهة حمك، علي الجماعي، لـ«الإمارات اليوم»، أن الجيش تمكن من السيطرة على منطقة نجد سنف وقريتي صناع والمعزبة وحصن عسقة اللصيود، وقرى ومواقع أخرى في منطقتي العود ومنخلة الواقعتين غرب وشمال الضالع، بعد معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي، خلّفت قتلى وجرحى.

وفي جبهة العود، أشار الجماعي إلى أن الميليشيات استغلت اتفاقاً تم بين قبائل العود وكل من الجيش والمقاومة، وعناصر الحوثي، بإخلاء جبل العود من أي مقاتلين، وقامت بعملية التفاف على الجبل، وسيطرت عليه في عملية غدر وخيانة، وقامت بالتقدم نحو مرتفعات ذودان وموقع المغربة البوابة الرئيسة لقرية ذودان وجبل العود الاستراتيجي.

من جهة أخرى، واصلت مقاتلات التحالف قصفها مواقع وآليات الميليشيات الحوثية في شرق إب، لليوم الثاني على التوالي، وتمكنت من استهداف مواقع للحوثيين في جبل وفال بقرية بيت القطيني - عزلة بني منصور - بمديرية بعدان، ومواقع أخرى في منطقة العذارب على أطراف مديرية السبرة، شرق إب، ما خلّف قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، وتدمير آليات عسكرية تابعة لهم.

وفي تعز، أكد قائد جبهة مقبنة، العقيد حميد الخليدي، في تصريح لـ«الإمارات اليوم» تمكن قوات الجيش في جبهة مقبنة غرب تعز من تكبيد ميليشيات الحوثي سبعة قتلى وعدداً من الجرحى، أثناء محاولتهم التقدم نحو منطقة قهبان وجبل المرجحة، مشيراً إلى أنه تم تدمير عربة عسكرية عليها رشاش، فيما لاذ بقية عناصرهم بالفرار.

وفي الحديدة، واصلت ميليشيات الحوثي استهدافها لمواقع قوات العمالقة اليمنية في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، التي استهدفتها بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وفقاً للمركز الإعلامي التابع للعمالقة، لافتاً إلى أن الميليشيات الحوثية استهدفت مواقع العمالقة بالأسلحة الرشاشة بشكل مكثف، وأدى ذلك الاستهداف إلى إصابة أحد جنود قوات العمالقة بجروح.

وكانت الميليشيات استهدفت قلعة تاريخية في مديرية الدريهمي بالحديدة بصاروخ موجه، وفقاً لمصادر محلية.

وفي صعدة، سيطرت قوات الجيش على مواقع جديدة في مديرية كتاف، بعد معارك عنيفة خاضتها مع الميليشيات، تمكنت خلالها من تحرير جبل الشهداء، وتبة مسطح، وأحكمت سيطرتها الكاملة على جبل الطير الواقع قرب مركز مديرية كتاف، وفقاً لمصادر ميدانية، أشارت إلى أن الجيش تقدم نحو مركز المديرية بعد تحرير وتأمين وادي النخيل في وادي الفرع بالمديرية ذاتها.