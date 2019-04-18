قرقاش: التحالف العربي يعمل على دعم السلام في اليمن دون انقطاع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، يعمل على دعم السلام في اليمن دون انقطاع، من خلال اتفاقية استوكهولم بقيادة الأمم المتحدة، مؤكداً التزام التحالف بالأبعاد الإنسانية والسياسية للأزمة اليمنية. وأضاف قرقاش في تغريدات على «تويتر»، أمس: «تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دعمه للتحالف العربي في اليمن، هو إشارة إيجابية من الولايات المتحدة تجاه حلفائها»، مؤكداً أن هذا الالتزام الواضح يدعم المصالح الاستراتيجية المشتركة، وأوضح أن قرار ترامب المهم جاء في التوقيت المناسب والاستراتيجي.

وكان الرئيس الأميركي استخدم، أول من أمس، حق النقض (الفيتو)، ضد قرار للكونغرس بشأن دعم التحالف، وهي المرة الثانية التي يلجأ فيها ترامب إلى هذه الصلاحية منذ تسلمه منصبه.

وقال ترامب في بيان، إن قرار الكونغرس الذي رفضه كان محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاته الدستورية، ويعرّض حياة المواطنين الأميركيين والجنود الشجعان للخطر، سواء اليوم أو في المستقبل. وشدّد على أن الدعم الأميركي للتحالف في اليمن ضروري لأسباب عدة، أولها وأهمها حماية أمن أكثر من 80 ألف أميركي يعيشون في بعض دول التحالف التي كانت عرضة لهجمات الحوثيين من اليمن، كما أوضح أن «قرار الكونغرس الذي رفضه كان سيؤذي السياسة الخارجية للولايات المتحدة وعلاقاتها الثنائية، ويشجع النشاطات الخبيثة لإيران في اليمن».