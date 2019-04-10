قرقاش: «التحالف» ملتزم بالعملية السياسية في اليمن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، التزام التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بالعملية السياسية، وتنفيذ اتفاقية استوكهولم.

وأضاف في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس: «التقيت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، وتم التأكيد مجدداً على أهمية إيجاد حلول سياسية للنزاعات الإقليمية».

وتابع: «بالنسبة لليمن، تمت إعادة التأكيد على التزام التحالف بالعملية السياسية، وتنفيذ اتفاقية استوكهولم، وتقع على عاتق الحوثيين الآن مسؤولية إنهاء عرقلتهم للاتفاق، وأن يلتزموا بالانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة، والسماح للمساعدات بالوصول إلى المحتاجين».