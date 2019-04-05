الإمارات تعيد تأهيل مركز جراحة العظام في عدن

المصدر: عدن - وام

بدأت دولة الإمارات، ممثلة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مشروع إعادة تأهيل «مركز أمراض وجراحة العظام والمفاصل» بمستشفى الجمهورية التعليمي في مدينة عدن.

وقال وزير الصحة اليمني، الدكتور ناصر باعوم، خلال تدشين أعمال المشروع في المركز، يرافقه ممثل هيئة الهلال الأحمر محمد الشحي، إن هذا المرفق الطبي المتخصص بجراحة العظام في عدن سيخدم المرضى من سكان عدن والمحافظات اليمنية الأخرى، خصوصاً جرحى الحرب.

وأكد باعوم أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل جهوداً كبيرة لدعم القطاع الصحي اليمني على مستوى تأهيل البنية التحتية، ودعم الآليات، وتزويد المستشفيات بالأدوية والمستلزمات، معرباً عن شكره للإمارات لوقفتها المشهودة إلى جانب اليمن وشعبه في هذه المرحلة الصعبة. وأضاف: «لن ننسى لها هذا الموقف الأخوي الأصيل».

من جانبه، أشاد مدير مستشفى الجمهورية التعليمي، الدكتور أحمد سالم الجرباء، ببدء العمل في مركز جراحة العظام بدعم من دولة الإمارات، موضحاً أن العمل سيشمل تأهيل مركز جراحة العظام بشقيه «الرجال والنساء»، وسيتم بناء غرف للعمليات وملحقاتها.

وقال: «نحن بأمس الحاجة لإنشاء عيادات ومراكز متخصصة للدفع بتحسين الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى».

وأثنى مدير مستشفى الجمهورية على فريق الهلال الأحمر الإماراتي، الذي يبذل جهوداً كبيرة لدعم المستشفى منذ عام 2015، عبر تأهيل أقسامه وتزويده بالأجهزة والمعدات الطبية.