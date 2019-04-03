قائد قوات التحالف يلتقي مسؤولين أمميين

المصدر: الرياض - واس

التقى قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، رئيس لجنة الجزاءات في مجلس الأمن المتعلقة بالقرار (2140)، والمندوب الدائم لجمهورية البيرو في الأمم المتحدة، جو ستايفو ميزاكوادرا، يرافقه ممثلو أعضاء مجلس الأمن الـ15.

وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من الموضوعات، شملت آلية عمل اللجنة والتحديات التي تواجهها، كما تطرق اللقاء إلى التدخلات الإيرانية، ودعمها الميليشيات الحوثية بالأسلحة النوعية والصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، والزوارق السريعة المفخّخة والمسيّرة عن بُعد، إضافة إلى الأنشطة الإرهابية التي تمارسها الميليشيات الحوثية بما فيها جرائم تجنيد الأطفال. حضر اللقاء أعضاء من تحالف دعم الشرعية في اليمن.