نجاة مدير شرطة تعز من محاولة اغتيال

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

قال موقع وزارة الدفاع اليمنية إن مصدراً أمنياً مسؤولاً بمحافظة تعز أكد نجاة مدير عام شرطة المحافظة، العميد منصور الأكحلي، من محاولة اغتيال، مساء أول من أمس، في مدينة تعز.

وأوضح المصدر أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على موكب العميد الأكحلي، أثناء مروره بالقرب من الباب الكبير وسط المدينة.

ولفت المصدر إلى أن موكب الأكحلي كان متوجهاً إلى اجتماع اللجنة المشكّلة من محافظ تعز.

من جهتها، دانت الإدارة العامة لشرطة محافظة تعز محاولة الاغتيال، وأكدت التزامها بقرارات اللجنة الأمنية، وتنفيذ توجيهات رئيسها محافظ المحافظة، والتزامها بملاحقة العناصر الخارجة عن القانون، وتحقيق الأمن والاستقرار بالمحافظة، بحسب تعبيرها.