رصد 6300 انتهاك حوثي في «شقب» تعز خلال 4 سنوات

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

كشف تقرير حقوقي حديث، عن ارتكاب ميليشيات الحوثي الإيرانية، ما لا يقل عن 6300 انتهاك بحق المدنيين في منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم في محافظة تعز خلال أربع سنوات.

وقال التقرير الصادر عن لجنة الحقوق الإنسانية والرصد بمنطقة الشقب، إن انتهاكات الميليشيات التي تم رصدها خلال الفترة من سبتمبر 2015 حتى منتصف مارس الجاري، توزعت على خمسة أنواع تمثلت في القتل والإصابة، واتخاذ المختطفين دروعاً بشرية أو تعذيبهم واستهداف الأحياء السكنية بجميع أنواع الأسلحة وزراعة الألغام.

ورصد التقرير 55 حالة قتل خارج إطار القانون بينها 10 حالات لأطفال وثماني نساء، في حين قتل ثلاثة مدنيين وأصيب 11 آخرون، بينهم نساء، بانفجار ألغام الحوثيين.

وفي السياق، وثق التقرير 31 حالة اختطاف نفذتها الميليشيات الحوثية بحق المدنيين في الشقب خلال الفترة، إضافة إلى رصد أربع حالات تعذيب.

وذكر التقرير أن الميليشيات هجرت 94 عائلة قسرياً من منازلها في منطقة الشقب، فين حين نزحت 600 عائلة بسبب ممارسات الحوثيين.

وأوضح التقرير أن الأضرار المادية في منازل وممتلكات السكان بالمنطقة بلغت 713 حالة، فيما تم رصد 3400 مقذوف أطلقتها الميليشيات على المنطقة.