8 سجون سرية لميليشيات الحوثي في الجوف

المصدر: عدن - وكالات

كشف مكتب حقوق الإنسان في محافظة الجوف اليمنية، عن تفاصيل ثمانية سجون ومعتقلات تستخدمها ميليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران، فيما تبقى من مناطق تحت سيطرتها في محافظة الجوف، شمال شرق اليمن.

وقال المكتب في بيان، إن الميليشيات تستخدم السجون في ممارسة أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي، لافتاً إلى انتشار القاذورات وتفشي الأمراض في تلك السجون.

وأوضح أن السجون تتوزّع في سبع مديريات، وقام الانقلابيون الحوثيون بتحويل مدارس ومبانٍ حكومية خدمية إلى سجون سرية للمعارضين الذين تختطفهم، مشيراً إلى أن هناك المزيد من السجون والمعتقلات الإضافية، التي مازالت فرق الرصد في صدد البحث عنها وتوثيقها وسيتم نشر تفاصيلها لاحقاً.