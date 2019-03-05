تحالف دعم الشرعية: ندعم قبائل حجور إنسانياً وعسكرياً

المصدر: الرياض - وكالات

أكّد المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تحاصر مديرية كشر بمحافظة حجة وتستهدف المدنيين، واستخدمت الميليشيات مدرسة في مديرية كشر كمخزن أسلحة، موضحاً أن التحالف يعمل على دعم قبائل حجور إنسانياً وعسكرياً لقطع خطوط إمداد الحوثيين، إذ انتقلت القبائل من الدفاع إلى الهجوم ضد الميليشيات.

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحافي بالرياض، أمس، أنه تم استهداف منظومة دفاع جوي معدلة تابعة للميليشيات في صنعاء، مشيراً إلى أن النظام الإيراني يعمل على تزويد الميليشيات الانقلابية بطائرات الاستطلاع.

وأوضح المتحدث أن الميليشيات تستخدم مطار صنعاء الدولي نقطة عسكرية، لافتاً إلى أن المنظومات الصاروخية التي ينصبها الحوثيون تعرّض الملاحة الجوية للخطر.

وتابع أن الحوثيين يواصلون انتهاك اتفاق السويد، وتعطيل بند إعادة الانتشار في الحديدة، موضحاً أن الميليشيات الحوثية أطلقت 219 صاروخاً باتجاه الأراضي السعودية، وعرض خلال المؤتمر فيديو لغارات استهدفت دبابات وآليات عسكرية للحوثيين.

وأكد المتحدث أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تعرقل العمل الإنساني في اليمن، وكشف عن إصدار التحالف 20 ألفاً و422 تصريحاً للمنظمات الإغاثية في اليمن، بالإضافة إلى إصدار تصاريح لـ20 سفينة كانت متجهة لميناء الحديدة.