الإمارات توفر 3000 فرصة عمل للصيادين في الساحل الغربي

المصدر: عدن - وام

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مركز الإنزال السمكي في منطقة الكدحة بمديرية ذوباب في الساحل الغربي، بعد إعادة ترميمه وتأهيله وتجهيزه، وهو خامس مركز يتم افتتاحه خلال أسبوعين من أصل 18 مركزاً في مناطق الساحل الغربي، لدعم القطاع السمكي، وسيوفر المشروع 3000 فرصة عمل للصيادين اليمنيين.

وقال مدير مؤسسة الصيادين بالكدحة، جمال محمد علي قاسم، إن هذا المشروع الحيوي سيخدم شريحة واسعة من السكان البالغ عددهم 12 ألف نسمة في مناطق «الكدحة والجافر والبهية والنفيطة والغنجة»، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 300 قارب صيد تعود إلى المرسى يومياً، وهي محمّلة بعشرات الأطنان من الأسماك بفضل دعم دولة الإمارات للصيادين وأسرهم ومختلف أهالي الساحل الغربي.

وأكدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن هذا المشروع الذي يتكون من مرسى الإنزال السمكي، ومرافق لإدارة مؤسسة الصيادين، ومنظومة طاقة شمسية متكاملة، يأتي ضمن مشروعات عديدة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية على امتداد الساحل الغربي.

وأعرب الصيادون في المنطقة عن سعادتهم بإنجاز هذا المشروع الذي سيسهم بشكل كبير في تحسين دخلهم وزيادة إنتاج صيد الأسماك، وتسهيل عملية التسويق والتصدير، مثمّنين الجهود المتواصلة التي يقوم بها فريق الهلال الأحمر الإماراتي من أجل تفعيل وتطوير القطاعات الخدمية في مختلف قرى ومناطق ومدن الساحل الغربي.