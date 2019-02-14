«الهلال» توزع 5400 سلة غذائية في الحديدة وشبوة

المصدر: عدن - وام

وزعت هيئة الهلال الإماراتي 5400 سلة غذائية في محافظتَي الحديدة وشبوة، ضمن سلسلة الأعمال الإنسانية التي تنفذها الهيئة خلال عام التسامح 2019.

وبدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، توزيع 4000 سلة غذائية متكاملة على أهالي قرى بمحافظة الحديدة، للتخفيف من معاناتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وأوضحت الهيئة أن تلك المساعدات جاءت لتلبية الاحتياجات والمتطلبات الأساسية للمواطنين اليمنيين الأكثر احتياجاً والأشد معاناة، الذين يقطنون قرى ومناطق الساحل الغربي، وتقديراً للأوضاع الصعبة التي يعيشونها، ضمن سلسلة الأعمال الإنسانية على امتداد مدن وقرى ومناطق الساحل الغربي، وبمختلف المديريات والمحافظات اليمنية المحررة.

وثمّن مسؤولون محليون جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للتخفيف من المعاناة التي أرهقت أهالي الساحل الغربي، خصوصاً أولئك الذين يعيشون في مناطق التماس، جراء الأحداث التي تشهدها مناطقهم وبقية مناطق محافظة الحديدة، مؤكدين أن الدعم الذي تقدمه الهيئة لأبناء الساحل الغربي، خصوصاً وللشعب اليمني عموماً، سيحفظ في ذاكرة اليمنيين جيلاً بعد جيل.

وعبّر عدد من المستفيدين عن شكرهم للهيئة لاستمرار تسيير قوافل المساعدات الغذائية، مؤكدين أن تلك المساعدات خففت كثيراً من معاناتهم، خصوصاً الأطفال والنساء وكبار السن.

في سياق متصل، سيّرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، من السادس إلى 11 فبراير الجاري، قوافل إغاثية إلى عدد من مديريات محافظة شبوة، ضمت 1400 سلة غذائية، استفاد منها أكثر من 8120 شخصاً من ذوي الدخل المحدود، في إطار البرنامج الإنساني الذي تنفذه الهيئة في المحافظة.

وشمل توزيع السلال الغذائية، التي احتوت على المكونات الرئيسة للغذاء، المناطق الصحراوية بمديريتَي نصاب وعسيلان.