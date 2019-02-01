تعيين مايكل لوليسغارد رئيساً لبعثة المراقبين باليمن

المصدر: نيويورك - وكالات

وافق مجلس الأمن الدولي على تعيين الضّابط الدنماركي السابق مايكل لوليسغارد، ليحلّ مكان رئيس بعثة المراقبين الأمميّين في اليمن، الجنرال الهولندي السابق باتريك كاميرت، وفقاً لمصادر دبلوماسيّة.

ولم يعترض أيّ من أعضاء مجلس الأمن الـ15 على هذا التّعيين، الذي كان الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس، اقترحه الاثنين الماضي.

واستناداً إلى دبلوماسيّين، كانت علاقات كاميرت متوتّرة مع كلّ من المتمرّدين الحوثيّين ومبعوث الأمم المتّحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث.

وتعرّض موكب كاميرت في 17 يناير لإطلاق نار لم يوقع إصابات، وقالت الأمم المتّحدة إنّها لا تعرف مصدر إطلاق النار.

وقاد الجنرال لوليسغارد البعثة الأمميّة في مالي (مينوسما) بين عامي 2015 و2016، قبل أن يُصبح الممثّل العسكري للدنمارك في حلف دول شمال الأطلسي والاتّحاد الأوروبّي، كما عمل مستشاراً عسكرياً لبلاده لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وخدم في بعثات لحفظ السلام في العراق والبوسنة.