تدمير «درون» حوثية باتجاه أبها

المصدر: الرياض - واس

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت جسماً غير معروف باتجاه الأعيان المدنية بمدينة أبها، أمس، وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره، ومن خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة تبين أنها طائرة بدون طيار «درون» معادية، تابعة للحوثيين وبخصائص ومواصفات إيرانية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تحذر وبأشد العبارات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين، وإن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمة، وستتخذ قيادة القوات المشتركة كل الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.