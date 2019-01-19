الأمم المتحدة تؤكد سلامة فريق لجنة تنسيق إعادة الانتشار باليمن

المصدر: عواصم - وكالات

أكد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، سلامة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الجنرال باتريك كاميرت وأعضاء فريقه، وعدم تعرض أي منهم لأذى في محافظة الحديدة، بعد وقوع حادثة إطلاق نار. وفي تصريحات أدلى بها ستيفان دوغاريك، أشار إلى أن كاميرت كان في اجتماع مع ممثلي الحكومة اليمنية في لجنة التنسيق، وعند مغادرته مع فريقه تعرضت سيارة مصفحة عليها شارة الأمم المتحدة لإطلاق نيران من قبل أسلحة خفيفة. وأكد أن الفريق عاد إلى قاعدته من دون وقوع أي حوادث أخرى، كاشفاً عن أن الأمم المتحدة لم تتلق بعد أي معلومات عن مصدر إطلاق النار في المنطقة. وجدد المتحدث الرسمي نداء الجنرال كاميرت للالتزام بالهدوء، وتعزيز وقف إطلاق النار.

من جهته، قال الأمير خالد بن سلمان، سفير السعودية في واشنطن، إن المملكة تدين بشدة استهداف أفراد الأمم المتحدة من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن.

وتعليقاً على استهداف ميليشيات الحوثي فريق البعثة الأممية في اليمن، أكد الأمير خالد بن سلمان في تغريدة باللغة الإنجليزية على حسابه في «تويتر» أن ميليشيات الحوثي انتهكت التزاماتها الموقعة في ستوكهولم، وتواصل انتهاك القانون الدولي، وتصعيد العدوان على الشعب اليمني.