تسليم الغذاء لـ 9.5 ملايين يمني خلال ديسمبر

المصدر: جنيف - وكالات

قال برنامج الأغذية العالمي، أمس، إنه سلم أغذية وقسائم غذائية لأكثر من 9.5 ملايين شخص في اليمن خلال شهر ديسمبر الماضي، وهو عدد يقل قليلاً عن المستهدف وهو 10 ملايين شهرياً.

وقال المتحدث باسم البرنامج التابع للأمم المتحدة إيرفيه فيروسيل، في إفادة صحافية بجنيف: «نأمل في الوصول إلى 10 ملايين، سلمنا عدداً أقل من هذا بقليل لأن الوضع الفعلي أبطأ التوزيع في بعض المناطق، ولم يكن الوضع الأمني جيداً كذلك». وأضاف أن البرنامج تمكن في يناير من توصيل الغذاء إلى منطقتين متضررتين بشدة في مدينة الحديدة، هما التحيتا والدريهمي، للمرة الأولى منذ يوليو بفضل خفض التصعيد. وكان البرنامج أصدر قبل أسبوعين تقريراً طالب فيه بوضع حدّ فوري للتلاعب بتوزيع مساعدات الإغاثة الإنسانية في اليمن، بعد اكتشافه أدلة وصوراً تثبت حدوث هذه الممارسات في العاصمة اليمنية صنعاء وأجزاء أخرى من البلاد خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران، وخلال حملات الرصد التي أجراها البرنامج، قام مسؤولوه بجمع عدد من الصور الفوتوغرافية وغيرها من الأدلة التي تثبت قيام الشاحنات بنقل المواد الغذائية بشكل غير مشروع من مراكز توزيع الأغذية المخصصة لذلك، كما اكتشفوا أن مسؤولين حوثيين يتلاعبون باختيار المستفيدين، ويقومون بتزوير سجلات التوزيع.