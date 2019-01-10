قصف حوثي على منازل الحديدة.. والجيش اليمني يحرّر مواقع في الضالع والبيضاء

المصدر: عدن - وكالات

شنّت ميليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران قصفاً عشوائياً على منازل مديريتي التحيتا وحيس بمحافظة الحديدة أدى إلى إصابة عدد من المدنيين، بينهم طفلان، فيما تمكنت قوات الجيش اليمني من تحرير مواقع استراتيجية في محافظتي الضالع والبيضاء.

وتفصيلاً، أصيب عدد من المدنيين، بينهم طفلان خلال عمليات قنص وقصف شنتها الميليشيات، على مديريتي التحيتا وحيس بمحافظة الحديدة.

وذكرت مصادر محلية، أن قناصة الميليشيات أطلقوا النار على طفلين كانا يمران بجوار منزلهما في مديرية التحيتا، ما أسفر عن إصابة الطفل يحيى أحمد مشعشع بطلقتين في الساق، وإصابة الطفل علي طالب حسن بطلقة رصاص في الفخذ.

وأكدت المصادر أن أهالي التحيتا عبّروا عن غضبهم واستيائهم من قيام الميليشيات باستهداف الأطفال في منازلهم، واستهجنوا الصمت الأممي إزاء هذه الجرائم الوحشية التي ترتكبها الميليشيات بحق المدنيين.

وبالتزامن، قصفت ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي بمدفعية الهاوزر وقذائف الهاون، منازل المواطنين في مديرية حيس جنوب المحافظة، وقال شهود عيان إن القذائف أسفرت عن وقوع إصابات بين الأهالي وأضرار بالغة في المنازل.

ورصدت خلية التنسيق في مركز العمليات المتقدم، التابعة للحكومة اليمنية بمحور الحديدة، 434 خرقاً ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية منذ سريان الهدنة في 18 ديسمبر الماضي وحتى منتصف الأسبوع الجاري.

وأوضح تقرير للمركز أن خروقات الميليشيات في محافظة الحديدة نتج عنها استشهاد 33 مواطناً، بينهم نساء وأطفال، وإصابة 263 آخرين، بعضهم إصاباتهم خطرة.

وأكد مصدر عسكري في اللجنة، أن الخروقات الحوثية مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة، وتستهدف منازل المواطنين والأماكن العامة ومواقع الجيش الوطني.

من جانب آخر، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية، أنه أصدر 24 تصريحاً لسفن متوجهة للموانئ اليمنية، وأوضح التحالف، في بيان له، أمس، أن السفن المتوجهة لميناء الحديدة والصليف تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية.

وأشار البيان إلى أن ثلاث سفن لاتزال تنتظر الدخول لميناء الحديدة منذ 18 يوماً (الذي تماطل الميليشيات في الانسحاب منه)، لافتاً إلى أنه أصدر 19 تصريحاً جوياً وتصريحين بريين و105 تصاريح لحماية القوافل، ووصل إجمالي التصاريح إلى 150 تصريحاً خلال ثلاثة أيام.

وتمكنت قوات الجيش اليمني، أمس، من تحرير مناطق جديدة في مديرية دمت شمالي محافظة الضالع، وهي مناطق «الأثلة، والمعرش، وبيت الصيادي، ونجد الأبصال»، بالإضافة إلى جبال «الظهرة»، وتباب «كاذية»، شمالي مدينة دمت، عقب هجوم واسع أسفر عن مصرع ثمانية من عناصر الميليشيات، وجرح ستة آخرين.

ولقي عدد من عناصر الميليشيات مصرعهم، أمس، في مواجهات مع الجيش بجبهة الشامية شمالي غرب صعدة، عقب محاولة عناصر من الميليشيات التسلل إلى مواقع بهدف سحب جثث قتلى من عناصرها، كانوا قد لقوا مصرعهم في مواجهات سابقة.

وحرّر الجيش اليمني مواقع استراتيجية في جبهة قانية بمحافظة البيضاء وسط البلاد، حيث شنت هجوماً واسعاً على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي في تباب الخدار السود وتبة الشهيد، وعلى إثره تمكنت من تحرير تلك التباب، وأسفرت المعارك عن تكبيد الميليشيات الانقلابية خسائر في العدد والعدة.

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خرقاً للميليشيات الحوثية منذ سريان الهدنة في الحديدة.