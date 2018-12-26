الأحمر يطلع على مستجدات الأوضاع في حضرموت

المصدر: الرياض ـ سبأنت

اطلع نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، من وكيل أول محافظة حضرموت عمرو علي بن حبريش العليي، على مستجدات الأوضاع في محافظات حضرموت، والجهود المبذولة في تلبية متطلبات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية.

واستمع نائب الرئيس، خلال لقائه أمس، إلى موجز عن الأوضاع في المحافظة بشكل عام، وسير عمل المؤسسات الحكومية، والجهود التي تبذلها السلطة المحلية بقيادة محافظ المحافظة اللواء الركن فرج البحسني، في سبيل تثبيت الأمن، والدفع بعجلة البناء والتنمية إلى الأمام.

ونوه نائب الرئيس إلى اهتمام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بحضرموت، وما تمثله المحافظة من ركيزة مهمة ضمن اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم، مشيداً بجهود السلطة المحلية وأبناء المحافظة والتفافهم حول الدولة، وما يجسدونه من حرص على الأمن والاستقرار.

من جانبه، عبّر وكيل أول محافظة حضرموت عن تقديره لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية، مؤكداً استمرار الجهود والعمل لتنفيذ توجيهات الرئيس اليمني بتعزيز أداء المؤسسات الرسمية، وقدرات منتسبي الجيش والأمن، بما يحقق المصلحة العامة لأبناء المحافظة.