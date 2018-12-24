«الهلال» تغيث مسيمير لحج بمساعدات غذائية وفريق طبي

المصدر: لحج - وام

أرسلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة مساعدات غذائية وفريقاً طبياً، استجابة لنداء أهالي مديرية المسيمير في محافظة لحج، لإغاثتهم وتلبية احتياجاتهم الملحّة.

وتشمل القافلة، التي سيرتها «الهلال الأحمر الإماراتي»، التي تعد أول منظمة إنسانية تلبي نداء الاستغاثة، المواد الغذائية المختلفة التي تغطي احتياجات سكان المنطقة، فيما سيقدم الفريق الطبي المصاحب الرعاية الصحية للسكان، خصوصاً للأطفال الذين يعانون سوء التغذية.

ورحّب مدير عام مديرية المسيمير، حاميم الحوشبي، بوصول قافلة «الهلال الأحمر الإماراتي»، التي تغطي الاحتياجات الغذائية لسكان المديرية، وتؤمّن لهم الرعاية الصحية، خصوصاً للأطفال، مثمناً الدور الإنساني الفاعل لدولة الإمارات من خلال ذراعها الإنسانية الهلال الأحمر، مشيراً إلى أن «الهلال الإماراتي» سباقة إلى إغاثة المحتاجين في كل أنحاء اليمن.

كما عبّر سكان المديرية عن سعادتهم بوصول قافلة الإغاثة الإماراتية، متوجهين بجزيل الشكر إلى «هيئة الهلال الأحمر» على مسارعتها بتلبية نداء الاستغاثة وتأمين احتياجاتهم الغذائية والصحية.