حجة تدعو أبناء المحافظة للالتحاق بالشرعية

المصدر: حجة ـ سبأنت

دعا وكيل أول محافظة حجة اليمنية ناصر دعقين، أبناء المحافظة إلى سرعة الالتحاق بالشرعية ومساندة الجيش الوطني ورفض مشروع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وتفقد دعقين منطقة مثلث عاهم المحررة، جنوب مديرية حرض بمحافظة حجة، أول من أمس، واطلع على حجم الدمار الذي خلفته الميليشيات الحوثية في الممتلكات العامة والخاصة، بعد تفخيخ المباني وتفجيرها قبل الانسحاب منها.

وأكد دعقين أن تحرير المحافظة قادم لا محالة، وأن أبطال الجيش الوطني مستمرون في تطهير المدن والقرى حتى الوصول إلى مركز المحافظة وعاصمة إقليم تهامة الحديدة.

وكانت قوات الجيش اليمني حررت أخيراً مواقع جديدة في مديرية حيران بمحافظة حجة، ودحرت الميليشيات الانقلابية منها.