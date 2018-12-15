الزياني يشيد بموقف التحالف العربي لإنجاح المشاورات اليمنية في السويد

المصدر: الرياض - وكالات

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بموقف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وما اتخذه من إجراءات بناءة لتذليل العقبات لعقد ونجاح مشاورات السلام اليمنية في السويد، مؤكداً أن الموقف جاء حقناً للدماء وحفاظاً على المصلحة العليا للشعب اليمني.

ورحب الزياني بنتائج مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية التي جاءت بإشراف ومتابعة حثيثة من الأمم المتحدة، واصفاً النتائج بأنها خطوة مهمة وبناءة لإعادة بناء الثقة، وفتح باب الأمل أمام الشعب اليمني لعودة السلام والاستقرار وإعادة البناء.

وعبر عن تقديره للجهود الحثيثة والمخلصة التي بذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، وما تحلى به من قدرة عالية على مواصلة المساعي الحثيثة لعقد لقاء مشاورات السلام بين وفد الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي لوضع حد للصراع العسكري، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في وقف نزيف الدم ووضع حد للمآسي المؤلمة التي يعاني منها.

كما أعرب عن اعتزازه بموقف الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، والجهود المخلصة والصادقة التي بذلتها للمشاركة بفاعلية وإيجابية ونوايا مخلصة في مشاورات السلام، حرصاً منها على وضع نهاية للحرب المدمرة، ورفع معاناة الشعب اليمني، مشيداً بالتسهيلات والترتيبات التي اتخذتها الحكومة السويدية لاستضافة تلك المشاورات.