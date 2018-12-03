بالفيديو.. «الهلال» تضيء مستقبل طلاب اليمن

المصدر: دبي - الإمارات

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم يد العون لطلاب وطالبات اليمن، عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي تضيء بجهودها المستقبل أمام هؤلاء الطلاب، الذين واجهوا ظروفاً صعبة جراء الانقلاب الذي شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية. وجاء ذلك الدعم للطلاب ضمن الجهود الإماراتية لدعم اليمن في كل المجالات الإغاثية والصحية والخدمية، بما يسهم في عودة الحياة الطبيعية، والتخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين. ومنذ بداية العام الدراسي الجاري 2018 - 2019، بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع الزي المدرسي على 100 ألف طالب وطالبة، في خمس محافظات يمنية محررة، هي: عدن ولحج وأبين والضالع وتعز، حيث يتصدر دعم قطاع التعليم أولويات الهيئة في تحسين حياة الأشقاء اليمنيين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الظروف الراهنة، وذلك عبر دعم العملية التعليمية، وتحسين البيئة المدرسية لتكون ملائمة للتحصيل الأكاديمي، إلى جانب توفير احتياجات الطلاب من المستلزمات الدراسية المختلفة. ومنذ بداية العام الدراسي الجاري، افتتحت «الهلال» 15 مدرسة على امتداد الساحل الغربي لليمن، بعد تأهيلها وتأثيثها ورفدها بالممكنات التعليمية، إضافة إلى توفير المستلزمات الدراسية لأكثر من 12 ألف طالب وطالبة. وجاءت هذه المساعدات من «الهلال» لتعيد المدارس مرة أخرى إلى العمل، بعد توقفها لمدة دامت أكثر من ثلاث سنوات، بسبب ممارسات ميليشيات الحوثي التي استهدفت العديد من المؤسسات التعليمية، واتخذت بعضها ثكنات عسكرية. شاهد الفيديوغرافيك على الموقع الإلكتروني

15 مدرسة افتتحتها «الهلال» في الساحل الغربي منذ بدء العام الدراسي.