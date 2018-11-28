عبدالملك يكشف انتهاكات الميليشيات ضد المدنيين

المصدر: عدن ـ سبأنت

قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، إن «ميليشيات الحوثي الانقلابية تتخذ من المدنيين دروعاً بشرية، وتحرمهم المساعدات الإنسانية وتبيعها في الأسواق للكسب المادي، لإثراء قادتها وتمويل حروبها».

وحث عبدالملك خلال لقائه، أمس، منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ليزا جراندي، في العاصمة المؤقتة عدن، المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، على تقديم المزيد من العون للمتضررين في المحافظات التي تعاني وضعاً إنسانياً، جراء الحرب التي تشنها الميليشيات الانقلابية على اليمنيين.

وجرى خلال اللقاء بحث جهود ومشروعات الأمم المتحدة في اليمن خلال الفترة الماضية، والوضع في مدينة الحديدة، التي زارتها غراندي مع المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث، الجمعة الماضية.

وجدد رئيس الوزراء اليمني التأكيد على الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية، على فتح مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن، حتى يتسنى لها العمل بحرية وسهولة بما يكفل إيصال مشروعاتها وإمداداتها لليمنيين المتضررين من الحرب في جميع محافظات البلاد، ومن دون أن يتم حرف مسار المساعدات من قبل الميليشيات الانقلابية.

ودعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي إلى دعم متطلبات الحياة الأساسية، المتمثلة في قطاعات المياه والكهرباء والصحة والتعليم والطرقات.