«التحالف»: ميليشيات الحوثي تتعمّد تعطيل سفن المساعدات

المصدر: الرياض - وكالات

قال المتحدّث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن التحالف أصدر 12 تصريحاً جوياً و16 تصريحاً لسفن متوجهة للموانئ اليمنية، تحمل مساعدات من المواد الأساسية والطبية ومشتقات نفطية، لافتاً إلى أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تتعمد تعطيل دخول السفن وتفريغ حمولتها في الحديدة والصليف.

وأكد العقيد تركي المالكي، في مؤتمر صحافي أمس، أن الميليشيات الحوثية حوَّلت ميناء الحديدة إلى ثكنة عسكرية، موضحاً أن الميليشيات تقطع الطرق وتُعيق الحياة اليومية في مدينة الحديدة.

وأضاف أن الميليشيات الحوثية لا تتوقف عن انتهاك القانون الدولي والإنساني، مشيراً إلى أن قوات التحالف العربي دمرت 36 لغماً بحرياً زرعتها ميليشيات الحوثي بالبحر الأحمر، في انتهاك واضح للقوانين كافة.

وكشف أن العمليات العسكرية لاتزال مستمرة في الحديدة بوتيرة مختلفة من وقت إلى آخر، لافتاً إلى أن الجيش الوطني اليمني يتقدم في المحاور اليمنية كافة بدعم من قوات التحالف العربي. وأشار إلى أن التحالف يتقدم تقدماً مميّزاً في محافظة صعدة باتجاه المديريات، موضحاً أن الجيش اليمني تمكن من إسقاط طائرة من نوع أبابيل قاصف بجبهة نهم. وكشف أن إجمالي عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه الأراضي السعودية بلغ 207 صواريخ.