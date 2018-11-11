تركي المالكي: الميليشيات تتراجع «عسكرياً ونفسياً»

المصدر: عن «سكاي نيوز عربية»

قال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، إن العمليات العسكرية في مدينة الحديدة، غربي اليمن، تسير بصورة «ممتازة»، مؤكداً أن هناك تراجعاً وانهزاماً وخسائر لميليشيات الحوثي عسكرياً ونفسياً.

وأضاف المالكي، في حديث إلى «سكاي نيوز عربية»، أن عمليات تحرير الحديدة أصبحت ضرورة ملحّة، سواء كان ذلك عسكرياً أو إنسانياً، مشدداً على تفوق الضرورة الإنسانية، نظراً لما ترتكبه الميليشيات الحوثية هناك من انتهاكات.

ولفت إلى أن قيادة التحالف أوضحت مراراً ممارسات الحوثيين، التي تنتهك القانون الدولي والإنساني، ومن تلك الممارسات «اتخاذ المدنيين دروعاً بشرية، ووضع الأسلحة الثقيلة داخل الأحياء السكنية، وتجريف الطرق وقطعها، واستخدام الأماكن المحمية بالقانون الدولي مثل المنظمات الإنسانية أو المستشفيات».

وتطرق المتحدث إلى الأعمال الإرهابية، التي تخطط لها الميليشيات لاستهداف حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية، جنوبي البحر الأحمر، مشيراً إلى أن التحالف اتخذ كل الإجراءات، لضمان حركة الملاحة.

وأشار إلى نية الميليشيات الموالية لإيران تفجير خزان صافر العائم، في ميناء رأس عيسى، محذراً من أضرار بيئية واقتصادية كبيرة، في حال أقدمت الميليشيات على ذلك، نظراً لأن الميناء عبارة عن سفينة عملاقة، بها مليون برميل من النفط، فضلاً عن تفخيخ ميناء الحديدة.

وأكد أن هذه المخططات الإرهابية تعبر عن نهج الميليشيات، في ترك الأرض المحروقة وراءها، في ظل الخسائر التي تتكبدها.

وأعرب المتحدث عن أسفه لغياب التقارير الدولية، إزاء انتهاكات ميليشيات الحوثي في الحديدة، باستثناء تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية، عن احتلال الحوثيين مستشفى بالحديدة.