مروان اليمني: الميليشيات تسببت في إغلاق دور تحفيظ القرآن

المصدر: الرياض - واس

قال المشارك في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، مروان ناجي محمد، من مدينة تعز بجمهورية اليمن، إن الانقلاب الحوثي دمّر المساجد والجوامع في اليمن، ما أدى إلى إغلاق دور تحفيظ القران الكريم، مشيراً إلى أنه وأقرانه كانوا يقطعون آلاف الأمتار لأجل الالتحاق بحلقات تحفيظ القرآن.

وأوضح، في تصريح له خلال مشاركته في الدورة الأربعين للمسابقة، المقامة في رحاب المسجد النبوي، أنه تم ترشيحه من بين أكثر من 150 متسابقاً، بعد اجتيازه عدداً من الاختبارات التي أقيمت من أجل ترشيح من يشارك في هذا المحفل القرآني العظيم، لافتاً إلى أنه حفظ القران الكريم وكان عمره 14 عاماً، واستغرقت مدة الحفظ ثلاث سنوات.