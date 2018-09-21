الأمم المتحدة تنفي الاتفاق مع الحوثيين لنقل مرضى عبر مطار صنعاء

المصدر: الرياض - وكالات

نفت الأمم المتحدة توقيعها أي اتفاق مع ميليشيات الحوثي الانقلابية لتنفيذ جسر جوي لنقل المرضى عبر مطار صنعاء الدولي.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن، ليز غراندي، خلال لقائها في الرياض، أمس، وكيل وزارة الخارجية اليمنية للشؤون السياسية، منصور بجاش، وفقاً لوكالة سبأ اليمنية الرسمية، إن «الأمم المتحدة ملتزمة بالقرارات الدولية، ولا تعترف إلا بالحكومة الشرعية».

وشدّدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن على أنها لم ولن تقوم بتوقيع أي اتفاقية أو مذكرة تفاهم مع الانقلابيين الحوثيين.

كما أشارت إلى أن مشروع الجسر الجوي الطبي، الذي أخذ وقتاً من النقاش بين الأمم المتحدة وممثلي الحكومة الشرعية، سيتم التوقيع عليه مع الحكومة الشرعية في المكان والزمان المناسبين.