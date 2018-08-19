خلافات تعصف بقيادات المتمردين في ريمة

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم

أكدت مصادر محلية في محافظة ريمة التابعة لإقليم تهامة تصاعد حدة الخلافات بين قيادات ميليشات الحوثي الإيرانية وصلت حد الاشتباكات المسلحة على خلفية تقاسم الأموال المنهوبة من مؤسسات الدولة.

وأشارت المصادر إلى أن خلافات حادة وتوترات شديدة تصاعدت بين جناح المحافظ المعين من قبل الميليشيات فارس الحباري الذي يسعى لفرض سيطرة مؤسسات الدولة من جانب، وبين مشرف الميليشات أبوعبدالله المؤيدي، مشرف عام المحافظة، أدت الى اشتباكات مسلحة بين مرافقي الرجلين خلفت قتلى وجرحى من الطرفين.

وأوضحت المصادر أن رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الاعلى مهدي المشاط استدعى الرجلين الى جانب عدد من مشايخ المحافظة الى صنعاء للنظر في أسباب الخلافات، التي تقول مصادر مقربة من الميليشيات إنها على مبلغ 30 مليون ريال تم نهبها من مؤسسات الدولة من قبل الطرفين، وسعي كل طرف للسيطرة على ما تم نهبه من الطرف الآخر.