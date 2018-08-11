التحالف يحقق في تعرض حافلة ركاب لأضرار جانبية بصعدة

المصدر: الرياض - وام

صرّح مسؤول رفيع المستوى في تحالف دعم الشرعية في اليمن، بأن قيادة التحالف اطلعت على ما تداولته وسائل الإعلام، وبعض المواقع التابعة للمنظمات الإغاثية العاملة في اليمن، بشأن إحدى عمليات قوات التحالف المشتركة في محافظة صعدة، أول من أمس، وما ذكر حول تعرض حافلة ركاب لأضرار جانبية، جراء تلك العملية. وأكد أن قيادة التحالف دعم الشرعية في اليمن، وجهت بإحالة ذلك بشكل فوري للفريق المشترك لتقييم الحوادث، للتحقق من ظروف وإجراءات تلك العملية، والإعلان عن النتائج في أسرع وقت.

كما أكد المسؤول التزام التحالف الثابت بإجراء التحقيقات في الحوادث كافة، التي يثار حولها ادعاءات بوقوع أخطاء أو وجود انتهاكات للقانون الدولي، ومحاسبة المتسببين، وتقديم المساعدات اللازمة للضحايا، وحرصه التام على بذل الجهود كافة، للمحافظة على سلامة المدنيين.