السعودية تقرر استئناف نقل شحنات النفط عبر باب المندب

المصدر: الرياض - وام

أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن المملكة قررت استئناف نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب بدءاً من أمس، بعد أن أكدت قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، أنها اتخذت التدابير والإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة سفن دول التحالف عبرالمضيق وجنوب البحر الأحمر، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، وبما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقال الفالح في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية: «إن قرار استئناف عمليات شحن النفط عبر مضيق باب المندب جاء بعد أن اتخذت قيادة التحالف الإجراءات اللازمة لحماية سفن دول التحالف».

كما أعرب عن ثقته بأن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة، اتخذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لخفض المخاطر على سفن دول التحالف التي تمر عبر مضيق باب المندب ومنطقة جنوب البحر الأحمر بالتنسيق مع المجتمع الدولي، التي من شأنها ضمان استمرار إمداد العالم بالطاقة وفق أعلى المعايير والاحتياطات الأمنية.

وشدّد على أن أمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر مصلحة دولية مشتركة، ويجب على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاهها.

وفي غضون ذلك أعلنت شركة «أرامكو» السعودية استئناف نقل شحنات النفط الخام عبر مضيق باب المندب، وبشكل فوري.