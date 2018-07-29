قرقاش: تهديدات إيران بشأن مضيق هرمز مرتبطة باعتداءات الحوثي ضد الملاحة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن التهديدات الإيرانية بشأن مضيق هرمز مرتبطة بالاعتداءات الحوثية ضد الملاحة في البحر الأحمر.

وكتب قرقاش في تغريدة على حسابه على «تويتر»، «لا يمكن لنا في السياق الجيوسياسي إلا أن نفهم أن التهديدات الإيرانية بشأن مضيق هرمز مرتبطة بالاعتداءات الحوثية ضد الملاحة في البحر الأحمر، هي علاقة بين الموجّه والتابع. أدركنا طبيعة الخطر الحوثي وواجهناه».

وكان قرقاش قال في تغريدة سابقة «استهداف ناقلتي النفط السعوديتين في البحر الأحمر يؤكد ضرورة تحرير الحديدة من ميليشيات الحوثي، الاعتداء الممنهج على الملاحة البحرية تصرف إرهابي أهوج ويعبر عن طبيعة الحوثي وعدوانه».