مساعدات إغاثية عاجلة من «الهلال الإماراتي» للنازحين في شبوة

المصدر: شبوة - وام

وزّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أول من أمس، مساعدات إغاثية عاجلة على النازحين من المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية إلى مديرية رضوم في محافظة شبوة.

وتأتي تلك المساعدات استجابة من الهيئة للظروف التي يمر بها هؤلاء النازحون إلى المديرية وفي إطار مساعيها للتخفيف عن كاهلهم، بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة التي تشدد على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق في هذا الظرف.

وأكد ممثل الهيئة في محافظة شبوة سلطان النعيمي، أهمية هذه المساعدات في توفير المستلزمات اليومية التي تتطلبها طبيعة الظروف الاستثنائية التي يعيشها النازحون إلى المديرية، لافتاً إلى سعي الهيئة بكل جهودها للتخفيف من معاناتهم وتوفير المواد التموينية الأساسية اللازمة لجميع المتضررين من الأوضاع التي يعيشها اليمن.

وقال إن هذه المساعدات تأتي استكمالاً لغيرها من المبادرات الإنسانية التي تقدمها الهيئة، استشعاراً للواجب الديني والأخلاقي والإنساني الذي تلتزم به دولة الإمارات العربية المتحدة بالوقوف بجانب الشقيق والصديق.

من جهتهم، أعرب النازحون المستفيدون من المساعدات عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات على دعمها المتواصل، مثمنين جهود ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إيصال المساعدات، التي تسهم في تخفيف معاناتهم جراء الظروف الصعبة التي يعيشونها.