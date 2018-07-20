ارتفاع نشاط ميناء عدن خلال النصف الأول من 2018

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

ارتفع نشاط ميناء عدن الملاحي، خلال النصف الأول من العام الجاري 2018، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجلت مناولة الحاويات معدلات مرتفعة لم يشهدها الميناء منذ سنوات.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن مؤسسة مواني خليج عدن، ارتفاع عدد السفن الواصلة إلى الميناء خلال الفترة المذكورة، إلى 333 سفينة بزيادة تقدر بـ6% عن الفترة نفسها من العام الماضي، لافتاً إلى أن نسبة الزيادة في سفن الحاويات خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفعت إلى 12%، إذ بلغت 87 سفينة، بزيادة 10 سفن عن النصف الأول من العام الماضي، فيما بلغت نسبة الزيادة في عدد الحاويات 20% حيث بلغ عددها 194 ألفاً و746 حاوية.