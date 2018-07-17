«الهلال» توقّع عقدين لتأهيل خزان مياه وربطه بمدينة الشيخ خليفة بالمكلا

المصدر: المكلا - شبوة - وام

وقّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عقدين لإعادة تأهيل خزان مياه الطلائع بفوة، وربطه بمدينة الشيخ خليفة السكنية بالمكلا في محافظة حضرموت اليمنية، في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة في «عام زايد» للارتقاء بمستوى الخدمات التنموية ودعم مشروعات البنية التحتية، وضمن جهود استكمال جميع الترتيبات لتسليم المدينة السكنية لمستحقيها من المواطنين اليمنيين.

وأكد رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت محمد عبيد الشامسي، عقب مراسم التوقيع بحضور مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي باليمن المهندس وهيب غانم، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية لتخفيف العبء عن المواطنين اليمنيين في مجالات إنسانية عدة ومساعدة المتضررين، مشيراً إلى حرص الهيئة على تأهيل المدينة السكنية وتجهيزها بجميع الاحتياجات الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي وطرق، وغيرها من المستلزمات لتكون جاهزة لاستقبال ساكنيها.

من جانبه، أشاد وهيب غانم بالدعم الكبير الذي تقدمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة ومنها القطاع التنموي.

وقال إن المشروع ذو أهمية كبيرة نظراً لحجم الفئة المستفيدة منه، في ظل عدم وصول المياه إلى العديد من المناطق الداخلية.

من ناحية أخرى، وضعت هيئة الهلال الأحمر، حجر الأساس لعملية إعادة ترميم وتأهيل مدرسة الشهيد علي عثمان ناجي بمنطقة المركولة في مديرية الضالع، ضمن خطتها لدعم العملية التعليمية في المحافظة.

وتأتي عمليات إعادة تأهيل وترميم المدارس اليمنية لتعكس تنوّع الدعم الذي تقدمه الهيئة للشعب اليمني، والذي يشمل جميع المجالات الإنسانية.

وأشاد وكيل محافظة الضالع المنسق العام نبيل العفيف، بالجهود التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الذراع الإنسانية لدولة الإمارات والدعم الذي تقدمه للشعب اليمني في مختلف المجالات الإنسانية والخدمية، إضافة للمشروعات التي تأتي في إطار «عام زايد» لإعادة تطبيع الحياة في محافظة الضالع خصوصاً والمحافظات المحررة عموماً.

وقال إن الدعم غير المتناهي الذي تقدمه دولة الإمارات عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وصل إلى كل منزل ومنطقة ومديرية ومحافظة في اليمن، فيما يأتي دعمها للتعليم انطلاقاً من أهمية وعظمة رسالة العلم ودوره في صناعة الأجيال وبناء جيل متسلح بالعلم جيل قادر على بناء المستقبل الواعد.

من ناحيته، أثنى مدير عام مكتب التربية والتعليم محسن الحنق، على وقوف الإمارات حكومة وشعباً إلى جانب الشعب اليمني في هذا الظرف الذي يواجهه، وأشاد بما توليه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للقطاع التعليمي من أهمية خاصة.

وعبر أهالي المنطقة عن سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لإعادة الحياة إلى أحد صروح العلم في المركولة التي حرمت التعليم لسنوات، بسبب ما حدث لهذه المدرسة من عبث بمحتوياتها وتضررها بسبب الأوضاع التي مرت بها البلاد.

وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم وعرفانهم لدولة الإمارات على اهتمامها وتقديمها الدعم في جميع المجالات، مشيدين بكل الجهود التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر في منطقة المركولة والمناطق المختلفة من مديرية الضالع والممثلة في إعادة بناء وترميم وتأهيل المدارس التعليمية بمناسبة «عام زايد» في اليمن.

وشددوا على أن هذه المواقف ستبقى شاهداً على متانة وصلابة مواقف الإمارات المشرفة تجاه الضالع خصوصاً والمحافظات المحررة عموماً.

وفي شبوة، أكدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حرص قيادة الدولة الرشيدة على الوقوف إلى جانب الأشقاء في اليمن ومساعدتهم على تجاوز الظرف الصعب الذي يعيشونه، مشددة على أنها ستواصل دعمها السخي للمشروعات الحيوية المهمة التي تخدم المواطن اليمني بدرجة أساسية وتسهم في تطبيع الحياة المعيشية لسكان محافظة شبوة.

وثمن ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة سلطان النعيمي، في تصريح بمناسبة مرور عام على انطلاق عمل الهلال الأحمر الإماراتي في المحافظة اليمنية، الجهود المبذولة من قبل الفريق الميداني للهيئة الذي صال وجال في عموم مديريات المحافظة متلمساً احتياجات المواطنين ومقدماً لهم يد العون والمساعدة، داعياً أعضاء الفريق إلى تكثيف تلك الجهود لما من شأنه خدمة أهلهم ووطنهم.

وجسدت دولة الإمارات خلال عام من البذل والعطاء في شبوة عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أصدق معاني الإخاء والمحبة لأشقائهم في اليمن، بوقوفها الدائم والمستمر خلال هذه الأزمة الطاحنة التي تعيشها البلاد جراء الحرب الغاشمة التي شنتها ميليشيا الحوثي التابعة لإيران.

وفي 15 يوليو 2017 انطلق فريق عمل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في ربوع محافظة شبوة المترامية الأطراف شرقاً وغرباً، واضعاً نصب عينيه خدمة أهالي وسكان المحافظة وحريصاً كل الحرص على إيصال المساعدات الإنسانية لجميع المستهدفين.

في السياق، تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها في إعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق اليمنية المحررة التي تعرضت للدمار والتخريب، نتيجة الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي التابعة لإيران.

وفي هذا الإطار، تفقد ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة شبوة سير العمل في مشروع صيانة طريق جلعة - بلحاف الدولي الرابط بين شبوة - عدن – حضرموت، انطلاقاً من حرص الهلال الأحمر الدائم على دعم المشروعات الخدمية في المحافظة اليمنية.

وأكد حرص الهلال الأحمر الإماراتي على إنجاز المشروع في وقته المحدد وبالمواصفات المتفق عليها، مشيراً إلى أن المشروع من شأنه زيادة النشاط التجاري والاجتماعي بين كل القرى والمناطق التي يمر بها، باعتباره خطاً حيوياً، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين اليمنيين في هذه المنطقة من ساحل شبوة.

«الهلال» وضعت حجر الأساس لعملية

إعادة ترميم وتأهيل مدرسة الشهيد

علي عثمان ناجي، بمنطقة المركولة

في مديرية الضالع.