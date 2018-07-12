«الشرعية»: الوضع الإنساني في الحديدة كارثي

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، أن الوضع الإنساني في محافظة الحديدة كارثي منذ سيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية على المحافظة، وفرضها الحصار على المدينة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مشدداً على أن الحياة بدأت بالعودة تدريجياً إلى مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة بعد تحريرها.

ودعا فتح المجتمع الدولي الى الضغط على الميليشيات لوقف الجرائم الممنهجة بحق أبناء المحافظة وغيرها، وطالب المؤسسات الإغاثية والإنسانية التابعة للمنظمات الأممية بالتجاوب السريع مع احتياجات المواطنين، وتكثيف المساعدات الاغاثية والإنسانية الشاملة الى سكان المحافظة، وإغاثتهم في أماكن النزوح ومدهم بالمواد الاغاثية والطبية والإيوائية اللازمة.

وطالب فتح المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي بإدانة الجرائم الوحشية التي تمارسها بحق سكان محافظة الحديدة، معتبراً الصمت حيالها أمراً غير مقبول ويتنافى مع المبادئ الإنسانية للأمم المتحدة.

إلى ذلك عمت الفرحة والاحتفالات أحياء المدينة بمشاركة أفراد من «ألوية العمالقة» التي كان لها الدور في تحرير المدينة من مسلحي الميليشيات الذين ضيقوا على أهل المدينة سبل العيش، وزادوا من معاناتهم.