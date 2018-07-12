«الهلال» ملتزمة بتوفير المشاريع والاحتياجات العاجلة للمجتمع اليمني

المصدر: عدن - وام

جددت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التزامها بتوفير وتلبية المشاريع والاحتياجات العاجلة للمجتمع اليمني، مؤكدة أهمية التعاون والشراكة في هذا الصدد مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية.

جاء ذلك خلال لقاء ممثل الهلال الأحمر الإماراتي للإغاثة في اليمن سعيد الكعبي، مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية الدكتورة ابتهاج الكمال، في العاصمة المؤقتة عدن.

واستعرض الكعبي الأنشطة التي قامت بها الهيئة خلال النصف الأول من 2018 «عام زايد».

وقال إن استشعار الهيئة حاجات المجتمع اليمني في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية هو ما يدفعها إلى تقديم المزيد من الخدمات الإنسانية والخيرية وإقامة المشاريع المتعددة في التعليم والصحة والمياه والإيواء والإغاثة.

وأضاف أن مهمة الهيئة تتحدد في توفير وتلبية المشاريع والاحتياجات العاجلة للمجتمع اليمني فيما تعود استدامة هذه المشاريع للحكومة، مشيراً في هذا الصدد إلى مشاريع الطاقة الكهربائية التي قدمتها ويقوم عليها فريق مختص بالكهرباء منذ عام 2015 حتى اليوم.

وأكد الكعبي رغبة الهيئة في مد تعاون وثيق مع الوزارة في المجالات التي من شأنها أن تلبي احتياجات المجتمع، مشدداً على ضرورة أن تكون تلك الشراكة قائمة بناء على دراسات واقعية متقنة.