وزير الاتصالات اليمني يثمِّن دور الإمارات في إنجاز مشروع «عدن نت»

المصدر: عدن ــ الإمارات اليوم

ثمّن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن، المهندس لطفي باشريف، دور دولة الإمارات في إنجاز مشروع مزود خدمة الإنترنت الجديد «عدن نت»، الذي أعلنت الحكومة عن تدشينه أواخر الشهر الماضي.

وأكد باشريف، خلال لقائه رئيس جمعية الإنترنت العالمية في اليمن، المهندس فهمي الباحث، أن دولة الإمارات ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية، كان لها دور كبير في استكمال إنجاز هذا المشروع، الذي يعمل بنظام الجيل الرابع، لافتاً إلى أنه سيتم إطلاق «عدن نت» نهاية شهر يوليو الجاري، وبأسعار وسعات منافسة جداً، وخيارات واسعة وسهلة للمستخدم.

وأوضح أن «عدن نت» تم إنشاؤها بقرار من مجلس الوزراء، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لتكون مزود خدمة إنترنت جديدة، مثل شركة «يمن نت»، وتعتبر من مكونات المؤسسات العامة للاتصالات، وستكون متاحة لكل المواطنين، ومواكبة للتقنيات الجديدة.

وأشار إلى أن هناك الكثير من المشروعات التي تعمل الوزارة ومؤسساتها على تنفيذها، وستكون مفاجأة للجميع، سواء في عدن أو المحافظات الأخرى.

من جانبه، شدد الباحث على أهمية تحييد خدمة الإنترنت بشكل خاص، وقطاع الاتصالات بشكل عام، عن الصراعات السياسية، مؤكداً أن الإنترنت يجب أن تكون متاحة ومفتوحة للجميع، وأن يُمنح المستخدم النهائي خيارات مختلفة ومتعددة تلبي طلباته المختلفة.