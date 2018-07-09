«الشرعية»: لا سجون سرية في المحافظات المحررة

المصدر: عن «تحديث.نت»

أكد نائب وزير الداخلية، اللواء الركن علي ناصر لخشع، أنه لا وجود للسجون السرية في المحافظات اليمنية المحررة، رداً على الشائعات التي تروجها وسائل إعلامية متحزبة ومأجورة.

وقال رداً على الشائعات التي تروجها وسائل إعلامية متحزبة ومأجورة، خلال زيارة تفقدية لإصلاحية «بئر أحمد» في عدن: «لا توجد أي سجون سرية في محافظة عدن، وبقية المحافظات المحررة»، مؤكداً أن جميع السجون تخضع للشرعية عبر مصلحة السجون وتحت إشراف مباشر للقضاء.

وأضاف «نقوم ببذل الجهود لتقديم الخدمات للنزلاء في السجون، وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة».

ووجّه نائب وزير الداخلية «رسالة لكل من لديه شخص مختفٍ أو شيء من هذا القبيل، فعليه التوجه إلى إدارة أمن عدن، وتسجيل بلاغ بذلك، ونحن بدورنا سنتكفل بالبحث عنه»، ملمحاً إلى أن الجماعات الإرهابية تمارس الاختطافات وتجند المختطفين بعمليتها الإرهابية.

وأكد اللواء لخشع أنه تم الإفراج عن 275 نزيلاً من إصلاحية «بئر أحمد»، وتجري محاكمة 37 نزيلاً، وأن سبعة من المحكوم عليهم قضوا فترة عقوبتهم، وتتم حالياً إجراءات الإفراج عنهم.

وأوضح أن وزارة الداخلية تلقت رسالة مكتوبة من النيابة العامة، بعد زيارتها مطار الريان في حضرموت، الذي يقال إنه يُستخدم سجناً سرياً، أفادت فيها بأنه لا سجون في المطار، وأن جميع السجناء يوجدون بالسجن المركزي في المكلا.

وتقدم اللواء لخشع بالشكر لدول التحالف العربي، ممثلة بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تسهم في تقديم الدعم والإمكانات غير المتوافرة لدينا في وزارة الداخلية، ولسجون المحافظات المحررة.