المقاومة تصل إلى تخوم زبيد.. وانتفــاضة شعبية ضد الحوثي شمال الحديدة

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

واصلت قوات المقاومة اليمنية المشتركة في الساحل الغربي لليمن عملياتها العسكرية في محيط مديرية التحيتا التابعة لمحافظة الحديدة، ووصلت إلى تخوم مديرية زبيد، فيما اندلعت انتفاضة شعبية ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية في شمال الحديدة، في وقت حققت قوات الجيش اليمني انتصارات نوعية في جبهات صعدة وتعز، بينما قتل عدد من خبراء الصواريخ من إيران وميليشيات «حزب الله» والحوثي في صعدة والعاصمة صنعاء، التي تشهد غلياناً شعبياً ضد الميليشيات.

وتمكنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة في جبهات الساحل الغربي لليمن من تحرير سوق مديرية التحتيا التابعة لمحافظة الحديدة، وواصلت عمليات التمشيط للمناطق الشرقية والشمالية للمديرية باتجاه مديرية زبيد الهدف المقبل للقوات المشتركة المسنودة من التحالف العربي.

وأكدت مصادر ميدانية أن وحدات من «ألوية العمالقة» والمقاومة التهامية والوطنية وبإسناد مباشر من القوات الإماراتية العاملة في إطار التحالف العربي، تمكنت من القضاء على آخر جيوب الميليشيات في مديرية التحيتا والتي كانت تتمركز في سوق المديرية والجامع الكبير ومبنى الاتصالات بالمديرية، مشيرة الى أنه تم إزالة جميع المظاهر التي خلفتها ميليشيات الحوثي في المديرية، وواصلت عمليات تطهيرها من الألغام والمتفجرات التي زرعتها الميليشيات في تلك المباني والمناطق.

كما تمكنت قوات المقاومة من تمشيط منطقة المجيليس وبيوت «النهاري والجناني والمشعشع والبلكم»، وسيطرت على مصنع التمور وإدارة الأمن وإدارة التربية، وقطعت طريق إمداد الحوثي في مثلث (زبيد - التحيتا - المغرس)، وتقدمت غرباً باتجاه حارات بني عفيف والمعروف والقطاب، كما سيطرت على الجامع الكبير وجامع الشيخ أبكر، فيما قصفت الميليشيات خزان المياه الخاص بمدينة التحيتا الواقع شمال المدينة قبل فرارها منها، لمضاعفة معاناة سكان المدينة.

وأوضحت المصادر نفسها أن طلائع القوات المشتركة وصلت إلى مشارف مديرية زبيد التي ستكون الهدف المقبل للقوات المشتركة والتحالف بهدف تأمين بقية المناطق والطرق الواقعة جنوب مدينة الحديدة، قبل البدء بعمليات عسكرية نوعية داخل المدينة والميناء، مؤكدة أن الميليشيات تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، كما تم أسر أعداد منهم وفرار البقية باتجاه المناطق الجبلية.

وفي زبيد تمكنت مقاتلات التحالف من تدمير تعزيزات عسكرية وآليات للميليشيات استقدمتها من مديرية اللحية بهدف إعاقة تقدم القوات المشتركة نحو المديرية الأثرية، التي فخختها الميليشيات بمئات من الألغام بهدف الإضرار بها، وإلحاق قدر كبير من الخسائر في صفوف سكان المديرية المسالمين.

وفي تخوم مدينة الحديدة شهد المربع الشمالي للمدينة حركة احتجاجية كبيرة للسكان في وجه ميليشيات الحوثي، وطالبتهم بمغادرة مناطقهم وتجنيبهم الدمار والموت والهلاك، محذرين من استمرارهم في أحيائهم التي قالوا إنها ستتحول إلى نار جهنم من تحت أقدامهم، خصوصاً في مديرية اللحية التي تعد مركزاً مهماً للميليشيات.

وأكد مصدر محلي في المديرية أن الأهالي عقدوا العزم وأعلنوا النفير لتحرير مناطقهم وأحيائهم من الميليشيات، وأنهم سجلوا أول حركة انتفاضة في وجه الحوثيين في مدن الساحل الغربي التابعة لمحافظة الحديدة، ودعوا أبناء المناطق والمديريات الأخرى إلى الانتفاضة في وجه الميليشيات وتخليص أنفسهم ومناطقهم من الميليشيات وتجنيبها الدمار.

وفي تعز، واصلت قوات الجيش اليمني مسنودة بالتحالف العربي في مديرية مقبنة غرب المدينة عملياتها العسكرية ضد عناصر الميليشيات الانقلابية باتجاه الخط الرئيس الواصل بين تعز والحديدة من جهة البرح التابعة لمديرية مقبنة، وباتت على مسافة أربعة كيلومترات فقط من التحام جبهات المديرية مع جبهات الساحل القادمة من جهة المخاء، بعد تحرير سلسلة جبال العويد الاستراتيجية وقرى محيطة بجبل الحصن، المطلة على عزلة الأخلود، وتلال النوبة ومنطقة بني علي، والوصول إلى منطقة كمب الصغيرة.

كما تم تحرير تلال قاسم، وعسيلة، والنوبة، والخزان، بالإضافة إلى السيطرة على جبل العويد الاستراتيجي المطل على وادي الجسر ومفرق العيار (خط تعز - البرح غرباً).

وكانت معارك الأيام الأخيرة في تعز خلفت 285 قتيلاً في صفوف الحوثيين وأصابت 347 آخرين، بينهم قيادات ميدانية سقطوا بنيران الجيش وغارات التحالف، وفقاً لإحصائية صادرة عن الجيش اليمني بمحور تعز.

وفي العاصمة اليمنية صنعاء، أكدت مصادر محلية مصرع وإصابة عدد من خبراء الصواريخ من إيران و«حزب الله» وميليشيات الحوثي، إثر انفجار صاروخ باليستي أثناء محاولة إطلاقه في مديرية بني الحارث شمال العاصمة، مشيرة إلى أن الانفجار هز المنطقة وخلف دماراً كبيراً فيها.

وفي العاصمة سادت في أوساط الميليشيات الانقلابية حالة من الذعر والهلع نتيجة انتشار ملصقات وشعارات قوات المقاومة الوطنية وحراس الجمهورية التابعة للعميد طارق صالح في شوارع المدينة، إلى جانب شعارات وملصقات تحمل اسم «مقاومة صنعاء»، ما ينذر بقرب انفجار الوضع داخل المدينة بين القوات وأنصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، الذي قاد انتفاضة مسلحة ضد الحوثيين في ديسمبر 2017، تمكنت خلالها الميليشيات من الغدر به وقتله في منزله، وبين عناصر الميليشيات التي تترقب ثورة شعبية ضدها من داخل العاصمة نفسها تقودها قوات الجيش اليمني السابق وأنصار المؤتمر الشعبي العام والمضطهدون من أبناء المدينة.

كما انتشرت بالمدينة شعارات كتب فيها «لا حوثي بعد اليوم»، و«كلنا حراس الجمهورية»، وهذا الأمر أثار هلع وفزع الميليشيا، ترجمت ذلك بتكثيف عناصرها في شوارع العاصمة، وتزامنت تلك الشعارات مع قيام الميليشيات بعمليات تحشيد واسعة لعناصرها للزج بهم في اتجاه الساحل الغربي لليمن.

وفي صعدة، واصلت قوات الجيش اليمني مسنودة بالتحالف العربي عملياتها العسكرية باتجاه مركز مديرية كتاف البقع التي شهدت تقدماً كبيراً وفرضت السيطرة على سلسلة جبال الزور والخشباء، بعد معارك عنيفة ضد الميليشيات خلفت 10 قتلى وعدداً من الجرحى، وفقاً لمصادر عسكرية.

وأكدت مصادر ميدانية أن القوات قطعت خطوط إمداد مقاتلي الميليشيات في جبهتي العطفين والمليل، وتواصل تقدمها نحو مركز مديرية كتاف التي وصلت إليها تعزيزات عسكرية تابعة للشرعية والتحالف، تضم وحدات عسكرية متخصصة بالاقتحامات.

وكانت مقاتلات التحالف العربي تمكنت من تدمير منظومة صواريخ متكاملة تابعة للميليشيات الانقلابية في مديريتي رازح وحيدان، تم تركيبها من قبل خبراء إيرانيين ومن «حزب الله»، بعد استهدافها بسلسلة من الغارات أدت الى تدميرها ومصرع عدد من خبراء إيران و«حزب الله».

وأفادت مصادر محلية بأن الغارات استهدفت المنظومة الأولى في عقبة الظاهر - حيدان، ما أدى الى مقتل عدد من المسلحين بينهم خبير صواريخ من «حزب الله» يدعى كيان الأشتر، كما تم استهداف المنظومة الثانية في مديرية رازح الحدودية مع السعودية، والتي كانت تضم خبراء من إيران والحشد العراقي، ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد منهم.

وفي حجة، فشلت ميليشيات الحوثي الانقلابية في حشد عناصر جديدة للدفع بهم باتجاه جبهات الساحل الغربي التي تشهد انهياراً كبيراً في صفوفهم، بعد مصرع وإصابة عناصرهم وعدد من القيادات البارزة التابعة لهم، فيما نجحت في حشد عدد من الأطفال المغرر بهم، وتم تجميعهم في معسكر النجدة بالمحافظة الذي يعد أحد أكبر الأوكار التي تحتوي عناصر الأمنيات التابعة للمدعو أبوعلي القاضي، والذي يضم أيضاً مخزن أسلحة متنوعة.

وفي البيضاء، تواصلت العمليات العسكرية للجيش والمقاومة مسنودة بالتحالف في مناطق عدة بمديرية القريشية، وتركزت في مناطق سبال عناء وجبل حسان بذي كالب الأسفل.