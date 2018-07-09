الميليشيات تتاجر بالتعليم الخاص.. وتنشئ مقابر جديدة في صنعاء

فرضت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في العاصمة رسوماً تصل إلى ملايين الريالات على المدارس الخاصة داخل العاصمة صنعاء، بهدف توفير أموال لمواجهة هزائمهم في الساحل الغربي التي دفعتهم إلى المتاجرة حتى بالتعليم لمواجهة انهيارهم.

ووفقاً لمذكرات صادرة من المدعو زياد رفيق، المعين من قبل الميليشيات مديراً لمكتب التربية والتعليم في العاصمة، موجهة إلى مديري المديريات ومديري فروع مكاتب التربية في المديريات، خاطبهم فيها بسرعة توريد 50% من كلفة طباعة الكتاب المدرسي.

في الأثناء، طالبت الميليشيات وزارة الأوقاف الخاضعة لسيطرتها بتوفير أراضٍ لإنشاء مقابر جديدة لقتلاها، وفرضت على مكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة توفير أراضي «وقف» واسعة لإنشاء مقابر جديدة، بعد امتلاء المقابر السابقة بالقتلى من عناصرها في الساحل الغربي.

صنعاء – الإمارات اليوم