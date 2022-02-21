سفير فرنسا في الأمم المتحدة: العملية السياسية في سورية صارت «مزحة»

المصدر: القاهرة ■ د.ب.أ

عبّر المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، نيكولا دو ريفيير، عن «تشاؤمه» من الوضع الحالي في سورية، واصفاً العملية السياسية والدستورية بأنها صارت بمثابة «مزحة»، على الرغم من «عقلانية» المقاربة التدرّجية (خطوة فخطوة) التي يعتمدها المبعوث الخاص للأمم المتحدة، جير بيدرسون. ورأى أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد «متعنت». وشدد على أن الحل السياسي يمكن أن يقود إلى «الخطوة التالية»، أي إعادة إعمار سورية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news